تبسة : توقيف رعايا سودانيين حاولوا إجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ببوشبكة

أوقف اليوم الجمعة حرس الحدود بمنطقة بوشبكة في تبسة 3 رعايا سودانيين حاولوا دخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وحسب معلومات لـ النهار فإن الموقوفون قدموا من ليبيا مرورا بتونس وحاولوا اجتياز الشريط الحدودي بمنطقة سيدي ظاهر خلسة.

كما ان عملية التوقيف تمت 72 ساعة بعد توقيف رعيتين أخريين لا يزالا خاضعين للتحقيق.

بينما كلف وكيل الجمهورية فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالتحقيق المعمق مع الموقوفين

وللإشارة فإن التحريات متواصلة من أجل معرفة لغز قدوم السودانيين من ليبيا ومحاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية