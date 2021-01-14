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تبسة: توقيف رعيتين تونسيتين إجتازتا الحدود الوطنية بطريقة غير شرعية

أخبار الجزائر
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تبسة: توقيف رعيتين تونسيتين إجتازتا الحدود الوطنية بطريقة غير شرعية
بقلم سليم دريد

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالحويجبات اليوم الخميس في تبسة رعيتين تونسيتين اجتازتا الحدود الوطنية بطريقة غير شرعية.

ووفق مصادر النهاراونلاين الرعيتان وهما امرأتان قدمتا من اقليم ولاية القصرين وعبرتا الشريط الحدودي في منطقة بودرياس.

واثبتت التحقيقات الأولية ان احدى الموقوفتين تنتمي لسلك الجيش الوطني التونسي، كما ان تصريحاتهن تتحدث عن علاقات عاطفية مع جزائريين.

فيما لايزال التحقيق مستمر لمعرفة الأسباب الحقيقية للدخول التراب الجزائري.

النيابة امرت بتسليمهن للشرطة وتقديمهن من اجل محاكمتهن وفق إجراءات المثول الفوري.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=947974

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