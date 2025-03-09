تبسة.. توقيف سائق مركبة قام بمناورات خطيرة

تمكنت فرقة الأمن والتحري ببئر العاتر، مجموعة تبسة، من توقيف سائق مركبة قام بمناورات خطيرة (التفحيط أو الدريفت) معرض حياة مستعملي الطريق للخطر.

وأوضح بيان لذات السلك الأمني، أنه من خلال رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. لعدة مركبات تقوم بمناورات خطيرة (التفحيط أو الدريفت) معرضين حياة مستعملي الطريق للخطر. على إثر ذلك قامت وحداتنا العاملة في الميدان، ممثلة في فرقة الأمن والتحري ببئر العاتر مجموعة تبسة بالتحريات اللازمة وتوقيف سائق المركبة.

كما توجهت مصالح الدرك بالشكر الجزيل للذي قام بتصوير المقطع قصد استغلاله في مجابهة مثل هذه المناورات الخطيرة. كما نوهت مستعملي الطريق وللإستغلال الأمثل لمثل هذه الفيديوهات إرسالها في الوقت الآني. اظهار لوحة التسجيل للمركبة في الفيديو، ذكر مكان الحادثة.

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