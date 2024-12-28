تبسة.. توقيف شبكة إجرامية واسترجاع 3957 قطعة أثرية

تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة من توقيف شبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع بالأثار، واسترجاع 3957 قطعة أثرية.

العملية جاءت بعد استغلال أمثل لمعلومات وردت إلى عناصر فرقة البحث والتدخل، مفادها عزم مجموعة إجرامية. القيام بعقد صفقة لبيع كمية معتبرة من القطع الأثرية الأصلية على مستوى بلدية الشريعة. تحصلوا عليها بعد قيامهم بالتنقيب غير المشروع بإحدى المواقع الأثرية بقطاع الولاية.

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية التي مكّنت من توقيف مركبة من نوع “رونو سيمبول” على متنها ثلاثة أشخاص. وبعد عملية التفتيش تم العثور على كيس بلاستيكي به كمية معتبرة من المسكوكات النقدية. ليتم حجزها وعرضها على الخبرة بمديرية لثقافة بولاية تبسة، أين ثبت أنها أصلية. والتي تعتبر من : 3893 قطعة نقدية تعود إلى الحقبة الرومانية، بالإضافة إلى 31 قطعة تعود إلى الحقبة البونية، و31 قطعة تعود إلى الحقبة النوميدية، وقطعتين نقديتين تعودان إلى الحقبة الإسلامية.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم قديم المشتبه فيهم بموجب ملف جزائي أمام النيابة المحلية بمحكمة العوينات بولاية تبسة.

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