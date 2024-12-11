تبسة: توقيف شبكة إجرامية وضبط أكثر من 160 ألف قرص مهلوس وكمية معتبرة من المخدرات

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة. تنشط في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية والمخدرات، مكونة من 4 أشخاص. مع حجز كمية جد معتبرة من السموم على مستوى بلدية بولحاف الدير.

هذه العملية النوعية التي جاءت بناءً على عمل استعلاماتي وتحضير ميداني نفذته عناصر فرقة البحث والتدخل. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية وتحديد هوية المشتبه فيهم في هذه العملية الإجرامية المنظمة ومكان تواجدهم. تم التنقل إلى المنزل المستغل من طرف المجرمين الواقع بإحدى المداشر التابعة لبلدية بولحاف الدير. وبتفتيشه تم ضبط كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة والمخدرات، تمثلت في 19 علبة كبيرة بعدد إجمالي تتمثل في 161.788 قرصاً مهلوساً من المؤثرات العقلية و27 صفيحة بوزن إجمالي قدّر بـ 2 كلغ و569 غراماً من المخدرات (القنب الهندي)، ليتم حجزها وتحويل المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة.

مواصلةً لإجراءات التحقيق، تم حجز 5 مركبات نفعية ومبلغ مالي يقدر بـ 2.540.000 دج، يعدّ من العائدات الإجرامية.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية المختصة.