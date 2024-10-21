تبسة.. توقيف شبكة تستغل العمل الخيري لجمع تبرعات غير قانونية وحيازة مخدرات

تمكن عناصر الأمن الحضري الثالث، بعد ورود معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص على متن سيارتين الأولى من نوع بيكانتو والثانية نوع بيجو 208 بجمع التبرعات لفائدة مرضى السرطان بوسط مدينة تبسة تحت غطاء جمعية خيرية.

واستغلالا للمعلومة ذاتها، باشرت المصلحة الأبحاث والتحريات من أجل التأكد من صحة اعتماد الجمعية ورخصة جمع التبرعات التي أثبتت التحريات الأولية أنها لا تحوز على رخصة لجمع التبرعات صادرة عن المصالح المخولة بذلك. ليتم التنقل و توقيف المشتبه فيهم الـ 9 وهم 6 رجال و3 نساء، وتحويلهم إلى مقر الأمن الحضري الثالث.

استمرارا لمجريات التحقيق، تم تفتيش مكان إقامة المشتبه فيهم. حيث تم استرجاع مبلغ مالي قارب 100.000 دج، مقسم داخل حصالات كانت تستعمل في جمع التبرعات باسم الجمعية. كما تم ضبط مجموعة من الوثائق المستعملة كغطاء في عملية جمع الأموال، تخص الجمعية الوهمية.

أثناء عملية التفتيش، تم حجز أيضا 0.09 غرام “كيف معالج” و4 أقراص مهلوسة موجهة للاستهلاك الشخصي ليتم حجزها.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المتورطين أمام النيابة المحلية.