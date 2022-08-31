تبسة.. توقيف شخصين بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد

تمكنت مصالح الدرك الوطني، من توقيف شخصين بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وتم على إثر هذه العملية، حجز الوسيلة المستعملة في الجريمة بعد رميها فوق سطح أحد المنازل.

كما تم توقيف المشتبه فيهما في ظرف قياسي، وتحرير ملف قضائي ضدما وتحويلهما أمام الجهات القضائية المختصة.

وقد وقعت هذه الجريمة إثر شجار بحي 40 سكن ببلدية صفصاف الوسرى بين المشتبه فيهما والضحية.

وتتراوح أعمار المشتبه فيهما، اللذان يواجهان همة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد 18 و28 سنة .

وتعود حيثيات القضية لتقديم مواطن تبليغ عن شجار بحي 40 سكن ببلدية صفصاف الوسرى، ليتنقل عناصر الدرك لعين المكان لمعاينة الحادث، أين تم العثور على الضحية مصاب بطعنات.

وكان الضحية قد لفظ أنفاسه الآخيرة بالمؤسسة الإستشفائية المتعددة الخدمات بأم علي، متأثرا بجروحه البليغة الناجمة عن تلك الطعنات.