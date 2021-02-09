تبسة: توقيف شخصين بحوزتهما أجهزة إتصالات حساسة بدون رخصة

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من معالجة قضية تتعلق بتورط شخصين في حيازة أجهزة حساسة تتطلب رخصة.

وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات تفيد بحيازة شخص لتجهيزات حساسة يمكن من خلالها الإتصال بالشبكات اللاسلكية.

كما تتطلب هذه التجهيزات حيازة رخصة من السلطة المخولة قانونا ليتم بناء على ذلك ترصد تحركات المعني الى غاية توقيفه.

وعثرت ذات المصالح على جهازين للإتصالات اللاسلكية، بالإضافة الى جهازي الشحن الخاص بهما، ليتم تحويله إلى مقر أمن الولاية.

وقد تم فتح تحقيق في القضية، أدى إلى توقيف شخص اخر ثبت تورطه في القضية مع تحويل الأجهزة الحساسة الى المخبر الجهوي بقسنطينة من أجل إخضاعها للخبرة في انتظار الفصل في الملف فور استيفاء الإجراءات القانونية.