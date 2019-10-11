تبسة: توقيف شخصين بحوزتهما سلاح ناري محظور وإيداعهما الحبس المؤقت

أمر قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة تبسة، بإيداع شخصين الحبس المؤقت، لحيازتهما سلاح ناري محظور دون رخصة، وذات منشأ أجنبي.

ويتابع المتهمان بجنحة حيازة سلاح ناري محظور دون رخصة من السلطات المختصة، وذات منشأ أجنبي.

حيثيات القضية تعود لعملية مطاردة قامت بها فرقة البحث والتدخل، لمركبة سياحية رفض سائقها الامتثال لأوامر التوقف.

وخلال إجراء الفرقة لمداهمات أمنية بعدد من النقاط السوداء التي يرتادها المنحرفين ومعتادي الاجرام، تمت محاصرة المركبة وتوقيف الشخصين.

ليتبين بعد إجراء عملية التفتيش القانونية أن بحوزتهما السلاح الناري.

رجال الشرطة قاموا بتحويل المشتبه بهما إلى مقر الفرقة، أين تم سماعهما على محاضر رسمية، قبل تقديمهما أمام وكيل الجمهورية.

وقد أحال وكيل الجمهورية، ملف القضية وعرضه على قاضي التحقيق، أين صدر في حقهما أمر الإيداع بالحبس المؤقت.

وينتظر إجراء الخبرة التقنية ومعرفة تفاصيل إدخاله إلى أرض الوطن والهدف من حيازته .