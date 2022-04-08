تبسة: توقيف شخصين بحوزتهما مسدس وذخيرة وألبسة عسكرية

تمكنت، مصالح الأمن بتبسة، من توقيف شخصين متلبسين بحيازة سلاح ناري فردي عبارة عن مسدس نصف أوتوماتيكي وذخيرة حية تقدر بـ 45 خرطوشة خاصة به.

بالإضافة كذلك إلى 65 خرطوشة خاصة ببندقية صيد عيار 12 ملم، وبدلتين عسكريتين خاصة بالجيش الوطني الشعبي.

وحسب ما صرح به محافظ الشرطة نبيل خراز، رئيس خلية الاتصال والصحافة والعلاقات العامة بامن ولاية تبسة، “للنهار اونلاين”، أن العملية التي جاءت في إطار محاربة مختلف أنواع الجرائم خاصة المتعلقة بالجرائم المنظمة والعابرة للحدود.

كما أسفرت العملية عن إسترجاع مركبة سياحية تستعمل في تنقل المشتبه فيهما. ومبلغ مالي مزوّر من العملة الوطنية يقدر بـ150 مليون سنتيم، و345 أورو و660 دينار تونسي.

وبعد تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الأمن أين تم سماعهما على محاضر رسمية بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة. الذي أعطى تعليمات فورية بفتح تحقيق معمق في القضية. وبعد استيفاء الاجراءات القانونية، تم تقديمهما أمامه ليحيل الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بايداعهما الحبس المؤقت بمؤسسة اعادة التربية.