تبسة.. ​توقيف شخصين واسترجاع مبالغ مالية ومجوهرات بـبئر مقدم

تمكنت عناصر أمن دائرة بئر مقدم من توقيف شخصين تورطا في قضية سرقة من داخل مسكن، واسترجاع كافة المسروقات في ظرف وجيز.

​وتعود وقائع القضية إلى تقييد شكوى رسمية من قبل أحد المواطنين لدى مصالح أمن الدائرة. أفاد من خلالها بتعرض منزله لعملية سطو من طرف مجهولين، استهدفت مبلغا ماليا معتبرا وكمية من المعدن الأصفر.

وفور تلقي البلاغ، باشرت المصالح الأمنية أبحاثا وتحريات ميدانية معمقة أفضت، في وقت وجيز، إلى تحديد هوية المتورطين وتوقيفهما. مع استرجاع مبلغ مالي قدره 32 مليون سنتيم وكمية من المعدن الأصفر.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا، بعد استيفاء كافة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالسرقة بالتعدد من داخل مسكن.