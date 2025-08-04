تبسة: توقيف شخصين وحجز أكثر من 15 كلغ مخدرات

تمكنت مصالح أمن تبسة، ممثلة في فرقة البحث والتدخل، من توقيف شخصين عن قضية الحصول والشراء وتخزين للمخدرات بغرض البيع بطريقة غير مشروعة، حيث تم ضبط 15 كلغ و300 غرام من المخدرات.

وقد جاءت هذه العملية، المنفذة تحت إشراف النيابة المختصة، لتُمكن من كشف النشاط الإجرامي لهذه الشبكة وإحباط عملية ترويج هذه الكمية من المخدرات الموجهة للاتجار غير المشروع بها. والتي تم ضبطها داخل الصندوق الخلفي للمركبة من نوع “سيمبول” بيضاء اللون في سلة بلاستيكية، على مستوى بلدية بئر العاتر.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة.