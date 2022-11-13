تبسة: توقيف شخصين وحجز 1000 علبة سجائر

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحويجبات في تبسة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 38 سنة و30 سنة، بتهمة المتاجرة غير شرعية بالسجائر.

وحسب بيان لذات المصلحة، تعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد الفرقة بخدمة شرطة المرور على مستوى السد الثابت للدرك الوطني بالخنقة.

أين لفت انتباههم سيارة سياحية نوع رونو 18، قادمة من ولاية تبسة متجهة إلى بلدية الحويجبات. وتم توقيفها بالإشارة النظامية، بعد القيام بمراقبة الوثائق الإدارية للسيارة وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيق.

ليتم العثور بداخل الصندوق الخلفي لها على كمية معتبرة من علب السجائر قدرة بحوالي 1000 علبة.

على الفور تم حجز البضاعة والسيارة مع توقيف المعنيين واقتيادهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وأسفرت العملية عن توقيف شخصين، وحجز حوالي 1000 علبة من السجائر. بالإضافة إلى السيارة المستعملة في نقل البضاعة.

هذا وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بـ345000.00 دج. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتحويلهما أمام الجهات القضائية المختصة.