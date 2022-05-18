تبسة.. توقيف شخصين وحجز  1000 قرص “إكستازي”

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين بإغماء جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية تبسة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الضحايا ينتمون الى عائلة واحدة ويقيمون بحي الجزيرة. حيث تدخلت فرق التدخل التابعة لمصالح الحماية المدنية فور اخطارها بالحادثة لنقل الضحايا إلى المستشفى.

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اهتزت مدينة تبسة، أول أمس، على وقع نتائج صادمة للتحقيقات التي قامت بها عناصر شرطة الأمن الحضري الثاني. وحلها لغز الاختفاء المشبوه للمسمى “ق. ك” في العقد الثالث من عمره، منذ أزيد من خمسة أشهر إلى غاية الخامس من شهر ماي الحالي. تاريخ العثور على جثته مدفونة داخل حفرة بمنطقة عين ساري في منطقة جبل الدكان المطل على الأحياء الحضرية بتبسة. أين اتضح أنه تعرض للتصفية من طرف زوجته وشقيقتها وشقيقها.

أطوار الجريمة البشعة تعود إلى تاريخ 12 ديسمبر الماضي لما أقدمت زوجة الضحية وهي أم لطفلين. بتقديم بلاغ أمام مصالح الأمن الحضري الثاني، مدعية خلاله عن اختفاء زوجها في ظروف غامضة. وبعد إطلاق عناصر الضبطية القضائية لحملة بحث مكثفة تواصلت طيلة خمسة أشهر دون الحصول على أي معلومات أو نتائج إيجابية. إلى غاية تقدم مجموعة من أقارب المفقود بدورهم أمام الضبطية القضائية ليؤكدوا وبإصرار شديد أن قريبهم اختفى في ظروف غير طبيعية. موجهين أصابع الاتهام لزوجته قائلين بأنها مسؤولة عن قتله وإخفاء جثته مع شركاء من أقاربها.

وأوضحوا أن هذا السيناريو غير مستبعد لأن قريبهم وزوجته يعيشان في أجواء مشحونة بينهما وأنهما لا يتفقان حول أبسط الأشياء. وأمام هذا الإصرار، قامت الضبطية القضائية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة. وبعد اطلاعه على تطور القضية، وجه بدوره أوامر تقضي بمباشرة التحقيق. وكانت المفاجأة بداية حل لغز الاختفاء عند سماع طفل قاصر دون 16 سنة. وهو ابن أخ زوجة الضحية الذي أدلى بمعلومات تثير الشبهة حول زوجة الضحية التي حامت حولها الشكوك من طرف أقارب الضحية. ليتم استجوابهما على عدة مراحل. لكنها تمسكت بنفي الاتهام الموجه إليها. ومع تقديم قرائن وأدلة انتهت بالاعتراف بتفاصيل الجريمة.