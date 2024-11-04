تبسة: توقيف شخصين وحجز 2700 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الأمن بولاية تبسة من توقيف شخصين وحجز أكثر من 2700 قرص مهلوس

العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة الحضرية بمختلف أنواعها خاصة ما تعلق بالجرائم المنظمة والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وبناءً على معلومات واردة إلى عناصر فرقة الشرطة القضائية عين زروق مفادها نقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة من نوع رونو 306.

واستغلالاً للمعلومات تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وتكثيف الأبحاث والتي مكنت من تحديد مكان المركبة على مستوى بلدية الحمامات. أين تم توقيفها وعلى متنها شخصين. وبمراقبتها الإدارية والأمنية تم العثور على حقيبة بها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 2700 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ، ليتم توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في مجريات القضية.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة