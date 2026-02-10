تبسة.. توقيف شخصين وحجز 4300 قطعة نقدية أثرية

​تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة، ممثلة في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف شخصين بحوزتهما 4300 قطعة نقدية أثرية.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تعود القطع النقدية لفترات تاريخية مختلفة، وهي مصنفة ضمن الممتلكات الثقافية المحمية، بموجب قانون حماية التراث الثقافي. كما أسفرت العملية عن ضبط حجر نيزكي بني اللون ذي قيمة جيولوجية.

​وقد نفِّذت هذه العملية تحت إشراف النيابة المختصة، ومكنت من توقيف شخصين ضالعين في هذا النشاط الإجرامي بتهمة تهريب ممتلكات أثرية باستعمال وسيلة نقل، بيع وإخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة ناتجة عن عمليات حفر وتنقيب غير مشروعة، مع عدم التصريح بها لدى الجهات الوصية.

​وتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.