تبسة: توقيف شخصين وضبط أزيد من 3600 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية تبسة من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، تمثلت في 3660 كبسولة من المؤثرات العقلية للتركيبة الصيدلانية بريقابالين 300 ملغ.

وقائع القضية تعود إلى وروود معلومات لعناصر الأمن الحضري الثالث، حول إبرام شخصين صفقة بيع وشراء كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بهدف الترويج لها. بالقرب من السوق الأسبوعي للخضر والفواكه، ليتم وضع خطة أمنية من أجل تحديد هويتهما وإيقافهما.

وباتخاد الإجراءات الأمنية، تم توقيف المشتبه فيهما وضبط لدى كل واحد منهما كيس بلاستيكي به كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بمجموع 3660 قرصاً مهلوساً، نوع بريقابالين 300 ملغ.

ليتم حجزها وتحويل المشتبه فيهما إلى مقر الأمن الحضري الثالث وفتح تحقيق في مجريات القضية.

بعد استيفاء اجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية التي أمرت بإيداعهما الحبس المؤقت.