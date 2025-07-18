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أخبار الجزائر

تبسة.. توقيف شخصين وضبط 3 آلاف قرص مهلوس وكمية من الكيف والكوكايين

بقلم عصام لميطا
تبسة.. توقيف شخصين وضبط 3 آلاف قرص مهلوس وكمية من الكيف والكوكايين
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تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة ممثلة في فرقة البحث والتدخل في عمليتين متفرقتين، من توقيف شخصين متورطين في قضية الحصول والشراء وتخزين للمؤثرات العقلية والمخدرات بغرض البيع بطريقة غير مشروعة .

حيث تم ضبط 3 الاف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ و395 غرام من الكيف المعالج بالاضافة الى 48 غرام من الكوكايين .
العمليتين المنفذتان تحت إشراف النيابة المختصة ، مكنت من كشف النشاط الاجرامي للمشتبه فيهما وإحباط عملية تخزين هذه الكمية من المؤثرات العقلية والمخدرات الموجهة للاتجار غير المشروع بها ، والتي تم ضبطها داخل مسكني المشتبه فيهما على مستوى حي الزاوية وحي المرجة بمدينة تبسة .
تم تقديم المشتبه فيهما امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة

رابط دائم : https://nhar.tv/vgaHX
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