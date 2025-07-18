تبسة.. توقيف شخصين وضبط 3 آلاف قرص مهلوس وكمية من الكيف والكوكايين

تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة ممثلة في فرقة البحث والتدخل في عمليتين متفرقتين، من توقيف شخصين متورطين في قضية الحصول والشراء وتخزين للمؤثرات العقلية والمخدرات بغرض البيع بطريقة غير مشروعة .

حيث تم ضبط 3 الاف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ و395 غرام من الكيف المعالج بالاضافة الى 48 غرام من الكوكايين .

العمليتين المنفذتان تحت إشراف النيابة المختصة ، مكنت من كشف النشاط الاجرامي للمشتبه فيهما وإحباط عملية تخزين هذه الكمية من المؤثرات العقلية والمخدرات الموجهة للاتجار غير المشروع بها ، والتي تم ضبطها داخل مسكني المشتبه فيهما على مستوى حي الزاوية وحي المرجة بمدينة تبسة .

تم تقديم المشتبه فيهما امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة