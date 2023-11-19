تبسة: توقيف شخص بحوزته سلاح ناري

تمكنت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الثالث في تبسة من توقيف شخص بحوزته سلاح ناري.

العملية جاءت بعد ورود معلومات مفادها حيازة أحد الأشخاص لسلاح ناري على مستوى حي الكنيسة وسط مدينة تبسة. أين تم توقيف المشتبه فيه بتلمسه جسديا تم العثور على بندقية أثرية تحمل اسم ST BETERSBURG. ليتم حجزها وتحويل المشتبه فيه الى مقر الأمن الحضري الثالث وفتح تحقيق في مجريات القضية .

بعد إجراء الخبرة الأثرية على القطعة المحجوزة تبيّن أنها تعود الى الحقبة مابين القرنين السابع عشر و الثامن عشر وهي عبارة عن تحفة أصلية روسية الصنع. ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه عن قضية عدم التصريح بالمكتشفات الفجائية تم تقديمه بموجبه أمام النيابة المحلي.