تبسة: توقيف شخص بحوزته صفيحة مخدرات تحمل علامة “كورونا”

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تبسة: توقيف شخص بحوزته صفيحة مخدرات تحمل علامة “كورونا”
بقلم سليم دريد

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات بأمن ولاية تبسة من توقيف شخص من معتادي الإجرام.

وتم توقيف الشخص متلبسا بحيازة صفيحة من المخدرات “قنب هندي” تحمل علامة “كورونا”.

وحسب بيان لذات المصالح، فهذه التسمية هي نوع جديد بدأ يظهر مؤخرا في أوساط المدمنين والمنحرفين ويعرف أيضا باسم k7.
العملية جاءت عقب معلومات وردت الى عناصر الفرقة أسفرت أيضا عن حجز 89 قرص دواء مهلوس نوع حمض نيفلوميك 250غ.

بالإضافة إلى 16 خرطوشة معبأة عيار 16 ملم خاصة ببنادق الصيد وأسلحة بيضاء محظورة تتمثل في سيفين من الحجم الكبير وقاطع ورق.


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