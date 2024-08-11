تبسة.. توقيف شخص بحوزته 6000 قرص مهلوس وسلاح ناري

في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها خاصة ما تعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بناءً على معلومات واردة إلى عناصر الامن مفادها قيام شخص باستغلال مسكنه لتخزين والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، واستغلالًا للمعطيات وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية، تمكن عناصر الامن من توقيف المعني بالأمر وحجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 6000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين / 300 ملغ ومبلغ مالي كعائدات النشاط الاجرامي تقدر بـ 230 مليون سنتيم مخبأة داخل مسكنه مع حجز سلاح ناري من الصنف الخاص (بندقية صيد) وذخيرة حية كما تم أيضًا حجز مركبتين تستغلان في هذا النشاط الاجرامي.

تم تحويل المشتبه فيه والمحجوزات إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية تبسة أين صدر في حقه أمر إيداع