تبسة.. ​توقيف شخص وحجز أزيد من 12 ألف قرص مهلوس وسلاح ناري

​تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وضبط سلاح ناري.

العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة، جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود كمية من المؤثرات العقلية على مستوى إحدى البلديات الجنوبية لولاية تبسة، وذلك بغرض ترويجها.

​وعلى إثر ذلك، تدخلت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث مكنت العملية من توقيف شخص وبحوزته 12285 قرصًا من نوع “بريغايبالين 300 ملغ”.

كما تم حجز سلاح ناري من الصنف الخامس مزود بـ 170 خرطوشة، ليتم بموجب ذلك تحويل المشتبه به إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق معمق في مجريات القضية. قبل تقديمه أمام النيابة المختصة إقليميا.