تبسة.. توقيف شخص​ وحجز أزيد من 26 كلغ من الكيف و4500 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل “بياري” بولاية تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخص ينشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية أسفرت عن ضبط 26 كيلوغراما و350 غراما من الكيف المعالج، بالإضافة إلى حجز 4500 قرص من نوع بريقابالين (300 ملغ).

​وأفاد بيان للمصالح ذاتها، بأن الإطاحة بالمشتبه فيه جاءت عقب الاستغلال الأمثل لمعلومات دقيقة وردت لعناصر الفرقة، تتعلق بنشاط مشبوه لأحد الأشخاص بوسط مدينة تبسة.

وعلى إثر ذلك، تم تحديد هوية المشتبه فيه بدقة ورصد مكان تواجده ليتم توقيفه.

​وفور استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا.