تبسة: توقيف شخص وحجز ساعات وأساور أجنبية مهربّة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعقلة المالحة بولاية تبسة، من توقيف شخص بتهمة استيراد بضاعة عن طريق التهريب داخل نطاق جمركي. بالإضافة إلى عدم تطابق الفاتورة للمعايير القانونية.

حيثيات القضية تعود إلى قيام أفراد الفرقة بخدمة شرطة المرور على مستوى السد الثابت المشترك المقام على مستوى الطريق الولائي رقم 01 بتبسة. أين لفت انتباههم شاحنة قادمة من اتجاه بلدية الشريعة للمشتبه فيه “ت.م” يبلغ من العمر 33 سنة. أين تم توقيفها لغرض التفتيش والمراقبة. حيث عثر بداخلها على كمية معتبرة من السلع أجنبية ومحلية الصنع (ساعات وأساور وأقراط ).

كما تبيّن عند مراقبة الوثائق الإدارية للسلع أن الفاتورة غير مطابقة للمواصفات القانونية. على الفور تم توقيف سائق الشاحنة واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق في تبسة. الذي أسفر عنه توقيف المشتبه فيه وحجز السلع التي تمثلت في شاحنة المستعملة في نقل البضاعة. بالإضافة كذلك إلى ساعة يد مختلف الأنواع والأشكال بمجموع 13278 ساعة أجنبية الصنع. بالإضافة كذلك إلى أساور يد مختلف الأنواع والأشكال بمجموع: 17000 سوار أجنبية الصنع.

كما تم حجز مكمل غذائي “بروتين” بمجموع: 40 قارورة + 240 كيس أجنبية. أقراط أجنبية الصنع بمجموع: 6600 زوج. و أسطوانات الصيد “خيط صيد” 08 اسطوانات. بالإضافة كذلك إلى جوارب محلية الصنع بمجموع: 636 زوج. نعال بلاستيكية محلية الصنع بمجموع 120 زوج. حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية بأكثر من مليار سنتيم.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتحويله أمام الجهات القضائية المختصة بتبسة.

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