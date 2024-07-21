تبسة.. توقيف شخص وحجز قرابة 1.5 كلغ “زطلة”

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببئر العاتر، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، من حجز 1.477 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب بيان مصالح الجمارك، فإن هذه العملية التي تمت بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني، مكنت أيضا من حجز سيارة سياحية استعملت في التهريب وكذا توقيف شخص وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن العملية تندرج في إطار تجند أجهزة الدولة في مكافحة شتى أشكال التهريب لاسيما تهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.