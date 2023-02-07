تبسة: توقيف شخص وحجز 3600 قرص مهلوس

تمكنت أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بتبسة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالأقراص المهلوسة.

وجاءت العملية في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وتعود وقائع القضية إلى قيام أفراد الفصيلة الثالثة لأمن الطرقات للدرك الوطني بنقرين. بخدمة بالسد الثابت المشترك على مستوى مفترق الطريقين الوطني رقم (16 – 149). أين لفت إنتباههم سيارة سياحية كانت قادمة من إتجاه ولاية مجاورة نحو ولاية تبسة. أين تم توقيفها وإخضاعها للمراقبة والتفتيش ليتم العثور بالمقاعد الخلفية على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي.

كما تم على إثرها توقيف المعني وتسليمه رفقة المحجوزات لفرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر العاتر لمواصلة التحقيق. الذي أسفر عنه حجز حوالي 3600 قرص مهلوس نوع بريغابالين. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 16100 دج. بالإضافة إلى السيارة المستعملة في نقل البضاعة، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز محضر قضائي وتحويل المتهمين أمام العدالة.