تبسة.. توقيف شخص وحجز 7125 خرطوشة صيد

تمكنت الفرقة المتعددة المهام بالشريعة التابعة لإقليم إختصاص مفتشية أقسام الجمارك بتبسة، بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي، من حجز 7125 خرطوشة صيد ذات عياري 12و 16.

وأسفرت العملية كذلك عن حجز مركبة نفعية استُعملت في نشاط التهريب، مع مصادرة المحجوزات ووسيلة النقل. وتوقيف المخالف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بولاية تبسة.

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