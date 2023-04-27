تبسة.. توقيف شخص وحجز 800 وحدة مشروبات كحولية

تمكن في إطار مكافحة كل مظاهر الإجرام الماسة بالاقتصاد الوطني بشتى أنواعه، أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر مقدم .من توقيف شخص “ع.خ” يبلغ من العمر 38 سنة، بتهمة حيازة مشروبات كحولية. لغرض المتاجرة بها بدون رخصة.

كما تعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر الذهب بخدمة دورية بالتنسيق مع الشركاء. على مستوى الطريق الوطني رقم 10. أين لفت انتباههم سيارة سياحية تسير بسرعة عبر مسلك ترابي مؤدي إلى الغابة. بعد تتبع السيارة بتحفظ عثر عليها مركونة على حافة المسلك. أين حاول سائقها الفرار من خلال الاختباء من أفراد الدورية.

ليتم العثور عليه مختبئ بين أحراش الغابة، بعد تفتيش المركبة تفتيشا أمنيا دقيقا عثر بدخل الصندوق الخلفي. وكذا المقاعد الخلفية لها على كمية من المشروبات الكحولية كانت مغطاة بستار لتمويه.

على الفور تم توقيف المشتبه فيه واقتياده والسيارة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عنه حجز 800 وحدة من المشروبات الكحولية. بالإضافة إلى السيارة المستعملة في نقل البضاعة. ليتم على إثرها تحرر ملف قضائي ضده وتحويلية أمام الجهات لقضائية المختصة.

في حين، تواصل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة، عملياتها الردعية ضد كل أشكال الجريمة، وتناشد المواطنين وتدعوهم إلى تقديم يد المساعدة من خلال التبليغ عن أي تجاوز عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر 1055 أو الاتصال مباشرة بأقرب وحدة للدرك الوطني.