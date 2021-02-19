تبسة: توقيف طالبة جامعية متلبسة بحيازة وترويج أقراص مهلوسة أمام الجامعة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بولاية تبسة، من توقيف طالبة جامعية تبلغ من العمر 18 سنة بصدد ترويج أقراص مهلوسة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وقائع القضية جاءت بعد دوريات أمنية بالقرب من المجمع الجامعي.

وقد لفت إنتباههم تحركات مشبوهة لإحدى الفتيات بالقرب من مدخل الجامعة، وبعد تفتيشها عثر بحوزتها على 9 أقراص مهلوسة.

وبعد توقيف المشتبه بها وتحويلها إلى مقر الأمن، تم تحديد شريكها الذي يزودها بمختلف أنواع المؤثرات العقلية.

وبعد التأكد من هوية المشتبه به، تبين انه مسبوق قضائيا ومعروف لدى مصالح الامن بنشاطه المشبوه.

وبعد اخطار وكيل الجمهورية والحصول على إذن بالتنقل الى مقر سكن المشتبه به تم توقيفه وتفتيش مسكنه.

وقد عثر بمنزل المشتبه فيه كمية من الأقراص المهلوسة وقارورة مؤثر عقلي، بالإضافة الى اكثر من 315 قارورة خمر.

وتم تحويل الموقوف إلى مقر الأمن وتقديمه أمام النيابة بمحكمة تبسة، ليصدر في حقه إيداع رهن الحبس المؤقت.