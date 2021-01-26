تبسة: توقيف قاتل زوجته بعد 24 ساعة من إرتكاب الجريمة

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تبسة: توقيف قاتل زوجته بعد 24 ساعة من إرتكاب الجريمة
بقلم سليم دريد

نجح عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من توقيف قاتل زوجته بسلاح أبيض.

وتم توقيف المشتبه فيه في ظرف زمني لم يتجاوز 24 ساعة عقب فراره إلى وجهة مجهولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الزوج المشتبه به في إرتكاب جريمة القتل يبلغ من العمر 54 سنة والضحية تبلغ من العمر 48 سنة.

حيث تم تفعيل العمل الإستعلاماتي موازاة مع إطلاق نشرة بحث ولائية معمقة إنتهت بعملية توقيفه.

وتدخل رجال الأمن فور وقوع الجريمة المأساوية بحي أول نوفمبر وعثروا على أداة الجريمة ملطخة بالدماء في إقليم العمارة.

ويقيم الجاني والضحية مع بعض بعد طلاقهما سابقا وإعادة بناء علاقة زوجية من جديد، خاصة وأن بينهما 5 أبناء.

وتدخل أيضا رجال الحماية المدنية ونقلوا جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية عالية صالح.

وتم تشريح الجثة من طرف الطبيب الشرعي بأمر من وكيل الجمهورية الذي أمر بضرورة البحث الفوري عن المشتبه به وتوقيفه.

ليتم توقيف الجاني وسماعه بعد التحقيق الأمني قبل تقديمه امام النيابة فور استيفاء الإجراءات القانونية.


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