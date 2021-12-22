تبسة: توقيف كهلين متلبسين بترويج المخدرات

تمكنت، قوات الشرطة العاملة بالأمن الحضري الخامس بولاية تبسة، في إطار محاربة مختلف أنواع الجرائم، من توقيف شخصين الأول يشتغل سائق شاحنة والثاني سائق سيارة أجرة، يبلغان من العمر على التوالي 54 و55 سنة، متلبسين بحيازة كمية من الكيف المعالج تقدر بـ350 غرام، مرفوقة بقاطعي أوراق، كانا بصدد ترويجها قطعا للمدمنين ومعتادي الإجرام.

رجال الشرطة الذين تمكنوا من توقيف الشخصين المشتبه بهما، قاموا على الفور باخطار وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة، أين تم تحويلهما إلى مقر الأمن ومباشرة التحقيق معهما، موازاة مع إجراء تفتيش قانوني بتعليمة نيابية لمنزليهما، وبعد استيفاء إجراءات السماع وانجاز الملف القضائي، تم تقديمهما أمام نيابة الجمهورية بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض نقل وترويج المخدرات باستعمال مركبة ذات محرك، وبدوره وكيل الجمهورية أحال ملف القضية على محكمة الجنح وفق اجراءات المثول الفوري، ومع مثولهما قرر القاضي تأجيل القضية إلى موعد لاحق مع ايداعهما الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية.

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أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 16 تاجر مخدرات بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وحسب حصيلة للجيش، شملت الفترة الممتدة ما بين 15 و21 ديسمبر 2021، أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. وتقدر كمية المخدرات بـ12 قنطار و82 كيلوغرام من الكيف.

كما تم توقيف 19 تاجر مخدرات بحوزتهم 85 كيلوغرام من نفس المادة. وكذا 45662 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

هذا وأوقفت مفارز أخرى للجيش، 258 شخصا بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف. وحجزت 10مركبات و101 مولدا كهربائيا و88 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى حجز كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 6 أشخاص آخرين وضبط 3 بنادق صيد و110 قناطير من مادة التبغ. بالإضافة إلى 17172 وحدة من مختلف المشروبات بكل من تيارت وبسكرة وباتنة وسطيف.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب 2674 لتر من الوقود بولايات تبسة الطارف، وسوق أهراس.

وفي سياق مختلف، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 261 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 161 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت والوادي وتلمسان والنعامة وبشار وتندوف.

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