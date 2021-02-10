تبسة: توقيف مسبوق قضائيا متلبسا بتهريب 5300 قرص مهلوس

تمكنت، فرقة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات بأمن ولاية تبسة، من توقيف شخص متلبسا بحيازة كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

قدرت كمية الأقراص المحجوزة بـ 5300 قرص مهلوس، تحمل علامة “بريغابالين 300 ملغ”

وتأتي العملية في إطار محاربة مختلف أنواع الجرائم المنظمة من نقل وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية من والى خارج الجزائر.

وحسب معلومات “النهار اونلاين”، فإن العملية النوعية تمت بإقليم بلدية الماء الأبيض الحدودية.

وذلك عقب ورود معطيات عن نشاط المشتبه به، حيث تم فتح تحقيق معمق بناء على أمر من وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة.

وبعد التتبع الأمني والتحريات الدقيقة، أعقبتها عملية نصب كمين محكم، تم إلقاء القبض عل المتهم متلبسا بحيازة الأقراص المهلوسة.

ليتم تحويله إلى مقر الأمن في انتظار تقديمه أمام النيابة فور استيفاء الاجراءات القانونية الواجبة.