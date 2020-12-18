تبسة: توقيف منتحل هوية مطلوب وطنيًا ودوليًا لتورطه في قضايا إجرامية

تمكنت خلية الربط بالإنتربول التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من توقيف شخص يبلغ من العمر 62 سنة.

وحسب ذات الجهة الـأمنية، فإن الستيني الموقوف مطلوب وطنيًا ودوليا ومحل نشرة بحث صادرة عن عدة جهات اجنبية.

وأفاد بيان صادر عن خلية الاتصال والصحافة بأمن ولاية تبسة أن الموقوف متورط في عدة قضايا إجرامية وطنيا.

وتعود وقائع القضية الى تلقي المصلحة الولائية للشرطة القضائية تعليمات من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة.

وتتضمن المعلومات القبض على احد الأشخاص المتواجدين بإقليم اختصاص ولاية تبسة.

وذلك بعد ثبوت انه مطلوب دوليا ومحل أوامر قضائية عديدة بالقبض صادرة عن جهات وطنية واجنبية.

حيث تم على اثر ذلك تكثيف الأبحاث والتحريات، الى غاية تحديد هوية المعني ومحل اقامته بأحد الأحياء الشعبية، بأعالي المدينة.

وأثبت التحقيق أيضا بأن المشتبه به ينتحل صفة وهوية أخرى غير صفته وهويته الحقيقية، مع استعمال وثائق ثبوتية مزورة.

وتم التأكد من هويته الحقيقية، عقب توقيفه وعرضه على نظام التعرف الالي الخاص بجهاز الامن الوطني.

وتم بناء على ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من اجل تقديم المعني بالتنسيق مع النيابة المختصة، امام الجهة القضائية الطالبة.