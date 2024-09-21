تبسة: توقيف 3 أشخاص متورطين في تجارة المخدرات وحيازة أسلحة نارية

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية تبسة، من وضع حد لنشاطات إجرامية وتوقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم بحيازة أسلحة نارية والمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاءت القضية الأولى استغلالاً لمعلومات أمنية واردة إلى عناصر الأمن الحضري الثاني حول قيام شخصين بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وبعد اتخاذ الإجراءات الأمنية بعد مداهمة مكان تواجدهما، أين تم توقيفهما وحجز كمية من المؤثرات العقلية.

وتمثلت المحجوزات في 52 قرص مهلوس وسلاح ناري من الصنف الرابع. أين تم توقيفهما وتحويل المحجوزات إلى مقر الأمن الحضري وفتح تحقيق في مجريات القضية.

بينما جاءت القضية الثانية استغلالا لمعلومات أمنية واردة إلى عناصر أمن دائرة بئر مقدم حول قيام شخص بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وبعد اتخاذ الإجراءات الأمنية بمداهمة مكان تواجده، أين تم توقيفه وحجز كمية من المؤثرات العقلية تمثلت في 10 أقراص مهلوسة. وسلاح ناري من الصنف الخامس و16 خرطوشة من الذخيرة الحية.

ليتم توقيفه وتحويل المحجوزات إلى مقر الأمن وفتح تحقيق في مجريات القضية. وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم مشتبه فيهم أمام النيابة المحلية.