تبسة.. توقيف 3 أشخاص وإحباط تهريب 15 رأسًا من الأغنام

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بنقرين في تبسة، من إحباط محاولة تهريب رؤوس أغنام من السلالة المحلية، عقب تنفيذ دورية عبر إقليم بلدية نقرين بقرية المرموتية، المحاذية للشريط الحدودي.

وحسب بيان للمصلحة ذاتها، تم حجز مركبة نفعية على متنها 9 رؤوس من الأغنام وتوقيف شخص.

وفي السياق نفسه، تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر العاتر من إحباط محاولة تهريب أخرى للمواشي أثناء تنفيذ دورية عبر إقليم بلدية العقلة المالحة.

وجاء ذلك، بعد أن لفتت انتباههم مركبة نفعية قادمة من بلدية بئر العاتر باتجاه بلدية العقلة المالحة، قام سائقها بتغيير مساره تفاديا لأفراد الدورية والدخول إلى أحد المسالك الترابية.

ليقوم أفراد الدورية بتتبع المركبة وتوقيفها، وحجزها وعلى متنها 6 رؤوس أغنام من سلالة محلية. وتوقيف شخصين واقتيادهما إلى مقر الفرقة المباشرة التحقيق.

وأسفرت هاتان العمليتين عن توقيف 3 أشخاص وحجز 15 رأسًا من الماشية من سلالة محلية. بالإضافة إلى حجز المركبتين النفعيتين المستعملتين في عملية التهريب.

هذا، وتم إنجاز ملف قضائي بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية ليُقدَّم الموقوفون أمام الجهات القضائية المختصة.