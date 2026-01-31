تبسة.. ​توقيف 3 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المخدرات والمهلوسات 

​تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة من معالجة قضيتين منفصلتين أسفرتا عن توقيف مجموعة من الأشخاص ينشطون في ترويج المخدرات والمهلوسات .

القضية الأولى تمت تحت إشراف النيابة، أين تم توقيف شخص وحجز 1100 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

أما القضية الثانية فقد مكنت من توقيف شخصين وحجز 1325 غرام من الكيف المعالج.

وقد تم تحويل المشتبه فيهم مع المحجوزات وفتح تحقيق في القضيتين، قبل تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.