تبسة.. توقيف 3 أشخاص وحجز 16 ألف “صاروخ”

تمكنت أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر العاتر، بالتنسيق مع الوحدات الأمنية من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص. تتراوح أعمارهم مابين 27 و 56 سنة، بتهمة جناية التهريب المهدد للأمن الوطني والصحة العمومية. جنحة القيام باستيراد مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية. جنحة إخفاء البضائع المهربة داخل المخابئ أو التجويفات أو أي أماكن مهيأة للتهريب.

كما تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات مؤكدة مفادها تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. على متن مركبة سياحية قادمة من ولاية مجاورة باتجاه ولاية تبسة. مرورا ببئر العاتر، استغلالا للمعلومة وبالتنسيق الدائم والمستمر مع الوحدات الأمنية بتبسة تم وضع تشكيل أمني محكم ثابت ومتحرك. تم من خلاله غلق جميع المنافذ المحتمل استغلالها للهروب، أين تم رصد المركبة محل المعلومة. ليتم توقيفها على مستوى السد الثابت المشترك بواد غزنتة، بعد إخضاع المشتبه فيهما للتفتيش الجسدي. تم العثور على مشط به 13 قرص مهلوس نوع بريغابالين. على الفور تم اقتيادهما والمركبة إلى مقر فرقة الأبحاث دو/ ببئر العاتر. لمواصلة التحقيق وإخضاع المركبة لتفتيش الدقيق أين تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.