 تبسة : توقيف 3 أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة قتل الشاب أيمن طوالية ببلدية مرسط

أوقفت، مصالح أمن دائرة مرسط شمال ولاية تبسة، 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 21 سنة، اسمه أيمن طوالبية.

بعد ان تم العثور على جثته مرمية داخل منزل في طور الإنجاز وعليها اثار ضرب على الرأس وطعنات بالة حادة في الرقبة اولى ايام شهر رمضان المعظم الفائت.

وهو ما جعل عائلته تعيش الصدمة والحسرة على فقدان فلذة كبدها، وزادت معاناتها في استمرار لغز عملية قتله والتخلص منه بطريقة فضيعة من طرف مجهولين لأسباب غامضة.

وحسب المعلومات المستقاة فان التحقيقات الاولية وعملية الاستغلال شملت اكثر من 20 مشتبها به الا انه وبعد كل هذه المدة طفت على السطح معطيات جديدة موازاة مع ظهور نتائج بعض الادلة العلمية التي يستدل بها.

هذا ومن المنتظر ان يتم اسدال الستار على القضية البشعة التي راح ضحيتها شاب في ربيع العمر وتطلبت تسخيركل الامكانات من طرف جهات التحقيق.

الذي سار باشراف مباشر من طرف رئيس امن الولاية وبتوجيهات مباشرة من وكيل الجمهورية بمحكمة العوينات دائرة الاختصاص.