تبسة.. توقيف 3 اشخاص بحوزتهم أسلحة مهربة من ليبيا

نفذت شرطة تبسة اليوم الخميس، عملية هامة في منطقة عقلة أحمد الواقعة في الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس.

العملية تم تنفيذها من طرف فرقة قمع الاجرام والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببئر العاتر، وفق مصادر النهار أون لاين

ونجم عن هذه العملية، توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 3 بنادق صيد وبندقية مضخية نوع “magnum” ومسدس عيار 9 ملم.

الأسلحة المحجوزة قادمة من ليبيا، وتم تمريرها من طرف شبكة اجرامية دولية عبر تونس، تضيف ذات المصادر.

المشتبه بهم تم تقديمهم أمام النيابة، وقاضي التحقيق يأمر بايداعهم الحبس المؤقت قبل قليل من كتابة هذه الأسطر .