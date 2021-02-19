تبسة: توقيف 4 أشخاص متلبسين بالتنقيب والبحث عن الآثار والتحف الأثرية

تمكن رجال الدرك الوطني ببلدية الحويجبات ولاية تبسة، من توقيف 4 أشخاص متلبسين بالتنقيب والبحث عن الآثار والتحف الأثرية.

وتم توقيف الأشخاص متلبسين بالبحث عن الآثار بأحد المواقع التاريخية القريبة من الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر وتونس.

العملية جاءت بعد تسجيل تحركات مشبوهة من طرف المشتبه بهم حيث تم مراقبتهم ورصد نشاطهم غير القانوني.

وبعد نصب كمين محكم تم مباغتتهم وتوقيفهم حيث تم استرجاع عدة آلات واجهزة خاصة بعمليات البحث والتنقيب.

بعد إجراء عملية التوقيف والحجز تم اخطار وكيل الجمهورية المختص اقليميا حيث امر بتحويل المشتبه بهم الى مقر الفرقة.

وتم سماع الموقوفين على محاضر رسمية مع انجاز ملف جزائي ضدهم وتقديمهم أمامه فور إستيفاء الإجراءات القانونية.