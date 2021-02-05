تبسة: توقيف 5 أشخاص في حرب عصابات الشوارع بحي الوئام

أوقفت مصالح الشرطة بولاية تبسة 5 أشخاص ولا تزال الأبحاث جارية من اجل توقيف اخرين بسبب تورطهم في شجار جماعي.

ووفق مصادر النهار اونلاين الشجار وقع على مستوى حي الوئام حيث تم إدراجه ضمن حرب عصابات الشوارع.

وإستعمل خلال الشجار مختلف الأسلحة البيضاء المتمثلة في الخناجر والسيوف اضافة الى الشماريخ وأنواع أخرى من الألعاب النارية الخطيرة “الفلومبو”.

وقد بدأت الحادثة بشجار صغير قبل ان يتطور الامر الى معركة كبير ة اثارت الهلع والخوف في وسط الساكنة.

خاصة وأنها جاءت في وقت تطبيق تدابير الحجر المنزلي الجزئي الذي يبدأ من الساعة العاشرة ليلا.

وقد تدخلت الفرق العملياتية الليلية التابعة لمصالح الأمن الوطني وتم التحكم في الوضع وإلقاء القبض على بعض المشتبه بهم. ووضعهم تحت الحجز النظري بأمر من وكيل الجمهورية الذي طالب بتعميق التحقيق وتقديم جميع المتورطين أمامه فور استيفاء الإجراءات القانونية.