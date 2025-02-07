تبسة: توقيف 6 أشخاص وحجز 30 ألف علبة سجائر أجنبية

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتبسة، من توقيف 6 أشخاص، وحجز 30 ألف علبة سجائر أجنبية و560 وحدة إندومي مغربية الصنع.

وحسب بيان لذات المصالح، تلقت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتبسة، معلومات عن وجود عمليتين متفرقتين لتهريب بضائع متنوعة من وإلى دولة تونس. على مستوى قرية بودرياس الحدودية لبلدية الحويجبات. حيث تم وضع خطة محكمة للإطاحة بأفرادها.

وأثناء التواجد بالطريق المؤدي إلى منطقة بودرياس، تم رصد مركبة نوع طيوطا هليكس. رفض سائقها الامتثال لأمر التوقف وتوجه بها مباشرة إلى مسكن المشتبه فيه الرئيسي هذا الأخير قام بإدخالها إلى مسكنه مباشرة.

ليتم تطويق المسكن وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، تم الحصول على الإذن بالتفتيش. بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية، بحضور المشتبه فيه الرئيسي.

هذه العملية أسفرت عن ضبط وحجز المركبة المحملة بـــ 30000 علبة سجائر أجنبية مهيئة للتهريب. و760 زوج من الأحذية، و560 وحدة من الإندومي مغربية الصنع.

كما تم العثور على مركبة أخرى من نوع فورد مهيأة للتهريب بقيمة إجمالية تقدر حوالي مليار سنتيم. كما تم توقيف بعين المكان 06 أشخاص من بينهم رعية أجنبي.

من جهة أخرى مكنت عملية تفتيش مسكن آخر من حجز 77 دلو منها 48 دلو معبأ بـــ 960 لتر من مادة المازوت. و29 دلو فارغ وفرار المشتبه فيه.

واستكمالا للتحقيق تم تحديد هوية المشتبه فيهما المتواجدان في حالة فرار والأبحاث جارية من أجل توقيفهما.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.