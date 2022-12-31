تبسة: توقيف 9 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المواد الغذائية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببولحاف الدير في تبسة، من توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و47 سنة بتهمة جناية التهريب.

وحسب بيان لذات المصلحة، تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة مفادها وجود حافلة لنقل المسافرين على متنها كمية معتبرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. من طرف 9 أشخاص من جنسية اجنبية من بينهم 2 من جنسية جزائرية وهم السائق ومرافقه.

ليتم على الفور وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 16. اين تم توقيف الحافلة المشتبه فيها وإخضاعها للتفتيش. ليتم العثور على كمية معتبرة من المواد الغذائية المختلفة. وكذا صفائح من زيت المائدة.

وكانت المحجوزات موضوعة بصندوق الحقائب السفلي وكذا كراسي الحافلة الخلفي.

ليتم بعد التفتيش توقيف المشتبه فيهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عنه حجز الحالفة المستعملة في نقل البضاعة.

وكذا حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية و7 جوزات سفر وكمية معتبرة من مختلف أنواع الحلويات والشوكولاطة صنع جزائري. قدرت بحوالي 1400 علبة كرطونية من مختلف الأحجام. وصفائح من زيت المائية المدعم حوالي 1500 لتر.