تبسة .. جريحان في انقلاب سيارة ببئر العاتر

أصيب شخصان في حادث سير وقع ليلة الثلاثاء، على مستوى طريق بتيتة بواد المخايض ببئر العاتر في تبسة.

وأوضح بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث ثمثل في انقلاب سيارة أسفر عن إصابة شخصين.

واضاف ذات المصدر، أن الشخصين تترواح أعمارهما ما بين 7 و53 سنة، قد تم نقلهما وتحويلهما على متن سيارة الإسعاف

إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى التيجاني هدام بئر العاتر.

كما قامت ذات المصالح بإخماد حريق شب بغرفة منزل بالمكان المسمى حي الزاوية بتبسة، حيث لم يتم تسجيل

أي إصابات بشرية ماعدا تسجيل خسائر مادية معتبرة بالغرفة. يضيف البيان.