تبسة: جهاز أمني خاص و حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار

وضعت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة جهاز أمني خاص، كما تم وضع ووضع جميع الوحدات العملية في حالة تأهب قصوى تحت أشراف وحضور مدير الحماية المدنية المقدم قـبلي محـند آكلي.

وقد تم اجراء زيارات مراقبة وتـعرف لمختلف الطرقات لتسهيل حركة المرور وتقديـم يد المـساعدة كما تم اجراء زيارات مراقـبة إلى عـدة أحـياء .

وعلى على مستوى دائرة العوينات تم تسجيل ارتفاع منسوب المـياه على مستـوى الطريق الوطني رقم 88 في شقه الرابـط بين دائرتي العوينات والونـزة بالمكان المسمى الواد الواعر مما تسبب في غلق الطريق أين تم تسهيل حركة المرور

كما تم القيام حراسة أمنية لواد ملاق بالعوينات والذي شهد ارتفاع منسوب المياه.

وعلى مستوى عاصمة الولاية تبسة تم إخراج سيارة نفعية عالقة بالوحل على مستـــوى حي اول نوفمبر .

وكذا امتصاص مياه أمطار من داخل مستودع للتخزين على مستـــوى حي لارموط.

كما تم وضع حراسة امنية لشرارة كهربائية بحي الجزيرة.

وفي دائرة دائرة مرسط تم اخراج سيارة عالقة بالوحل على مستـــوى المكان المسمى سيدي شعبان بمرسط.