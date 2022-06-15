تبسة: حبس 4 أشخاص و وضع قاصر تحت الرقابة القضائية بتهمة المساس بنزاهة البكالوريا
أدانت محكمة الشريعة لولاية تبسة 4 أشخاص بالحبس النافذ من سنة إلى سنتين و غرامات مالية ب200 ألف دج لكل واحد مع وضع قاصر تحت الرقابة القضائية بتهمة “المساس بنزاهة سير امتحان شهادة البكالوريا 2022.
وفي بيان للمحكمة، فقد وردت تقارير من قبل الهيئة الوطنية للرقابة من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة.
مفادها قيام 5 أشخاص بنشر وتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا تم على اثرها فتح تحقيقات معمقة بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
وفي هذا السياق، وطبقا للمواد القانونية الواردة في قانون الإجراءات الجزائية أصدرت محكمة الشريعة حكما يقضي بإدانة (ع.ب) من بلدية الشريعة.
و الذي قام بتسريب موضوع مادة اللغة العربية عبر وسائط التواصل الاجتماعي حيث تم فرض عقوبة سنتين سجنا ضده منها سنة نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دج .
كما تمت إدانة شخص آخر (م.ص) من بلدية العقلة بتهمة “نشر أسئلة وأجوبة مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لمادتي اللغة العربية والعلوم الإسلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
و تسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا ضده و فرض غرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دج وفق ما أشار إليه ذات البيان.
علاوة على ذلك أدينت كل من المترشحتين (ب.س) و (ق.ج) من ذات الجماعة المحلية بتهمة “المساس بسير الامتحانات.
ونشر مواضيع أسئلة و أجوبة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مجموعات إلكترونية”.
بالمقابل وبعد السماع لهما تم تسليط عقوبة عام حبس نافذ ضدهما وغرامة مالية تعادل 200 ألف دج لكل واحدة منهما.
كما تمت إدانة طفل قاصر (غ.ع) ينحدر من بلدية بجن بتهمة “نشر مواضيع شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
حيث تم السماع له بحضور وليه وتقديمه أمام نيابة الجمهورية والتي أفضت بإحالة ملفه بموجب عريضة أحداث أمام قاضي الأحداث
المختص عن جنحة “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات ونشر مواضيعها”.
كما تم بموجب المواد 253 مكرر 6 ومكرر 7 ومكرر 11 وضعه تحت الرقابة القضائية.
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كما أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، بيانا للراي العام بخصوص قضية المساس بامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022.
وجاء في بيان، انه تم توقيف امرأة تورطت في نشر امتحان مادة العلوم الاسلامية عبر حساب الكتروني ايمو imo.
وجاءت القضية بعد رصد الحساب الالكتروني من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
لتأمر النيابة بفتح تحقيق وفرقة محاربة الجريمة المعلوماتية حددت المشتبه فيها وتوقيفها.
ليتم التحقيق مع المشتبه فيها وبعد التحقيق معها تم تقديمها امام وكيل الحمهورية الذي احال ملفها على قاضي الجنح.
لتتم متابعتها بتهمة نشر مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي طبقا لنص المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات.
كما أسفرت المحاكمة عن ادانتها بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا مع الايداع من الجلسة و 100 الف دج غرامة.
وتمت المحاكمة في اطار اجراءات المثول الفوري طبقا للمواد 339، 41 من قانون الاجراءات الجزائية.