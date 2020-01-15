تبسة.. حجز أزيد من 170 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة

أحبطت مصالح أمن ولاية تبسة، محاولة إغراق السوق المحلية للحوم بأزيد من 170 كلغ من الدجاج الفاسد وغير صالح للإستهلاك البشري.

وحسب ما ورد في بيان لذات المصالح، اليوم الأربعاء، فإنها تمكنت من ظبط أزيد 170 كلغ من اللحوم البيضاء و 40 كلغ أخرى من الأحشاء.

واستناد إلى ذات المصدر، فإنّ الكمية المحجوزة وسط المدينة، والتي كانت على متن شاحنة تبريد، إثر حاجز مراقبة، تفتقر إلى أدنى شروط الصّحة والنظافة.

وقد قامت ذات المصالح بتوقيف سائق شاحنة التبريد “كيا”، والبالغ من العمر 31 سنة، وتفتيشها.

حيث عُثر بداخلها على كمية معتبرة من الدجاج مقطعة إلى أجزاء داخل صناديق بلاستيكية بالإضافة إلى أحشائها.

وقٌدر وزن المحجوزات أكثر من 170 كلغ من اللحوم البيضاء و40 كلغ من الأحشاء، والتي تفتقر إلى أدنى شروط الصحة والنظافة.