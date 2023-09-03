تبسة: حجز أزيد من 27 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تبسة من حجز 27 ألف و600 قرص من المؤثرات العقلية وتوقيف مشتبه فيه.

وحسب بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات السلك الأمني، اليوم الأحد، تحصلت عناصر الشرطة على معلومات مفادها قيام شخص بنقل وإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية إلى مدينة تبسة.

حيث تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتنفيذ هذه العملية ما مكن من توقيف المعني وحجز 27.600 كبسولة من المؤثرات العقلية.

ليتم تحويله رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق معمق في مجريات القضية.

وبعد الانتهاء من كل الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت.