تبسة: حجز أكثر من 16 ألف خرطوشة صيد

تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة، ممثلة في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من إحباط عملية نقل كمية معتبرة من الذخيرة، تمثلت في 16250 خرطوشة صيد وخراطيش فانتازيا.

وجاءت هذه العملية النوعية التي نفذت تحت إشراف النيابة المختصة، بعد متابعة دقيقة أسفرت عن توقيف شخص مشتبه فيه كان بصدد نقل هذه الذخيرة، التي تم العثور عليها مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي لمركبته.

وقد تم تحويل المشتبه فيه إلى الجهات القضائية، حيث قدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة لمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة.

