تبسة.. حجز أكثر من 30 قنطار من الزيتون الأسود فاسد

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الحمامات غرب ولاية تبسة في إطار محاربة جميع أشكال المضاربة والغش من احباط عملية ترويج اكثر من 30 قنطارًا من منتوج الزيتون الأسود كانت معبأة داخل 1250 علبة كرتونية.

وحسب الرائد صخراوي سيف الدين قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر مقدم ل النهار اون لاين فان العملية جاءت بعد ورود معلومات عن احد التجار الذين كانوا بصدد ترويج هذا المنتوج في ظروف غير صحية مع عرضه في الشمس اضافة الى تزوير البيانات المحمولة خاصة المتعلقة بوزن كل علبة

وأضاف بان الإجراءات القانونية تم مباشرتها من اجل إنجاز ملف قضائي ضد المخالف مع حجز وإتلاف المنتوج المحجوز